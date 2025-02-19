شكرا لمتابعة خبر عن الخميس: المطلقة الرجعية ما زالت زوجة وترث زوجها إذا توفى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الداعية الكويتي عثمان الخميس حكم إجبار الزوج لـ زوجته المُطلقة على الجلوس في البيت وقت العدة .

وقال الخميس في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:” الزوج ما يحتاج يجبرها، الله أجبر المطلقة الرجعية على عدم الخروج .”

وأضاف:” المطلقة الرجعية ما زالت زوجة وتجلس مع زوجها في البيت وتعيش حياتها طبيعية، ولكن لا يقربها حتى يراجعها، وإن مات أحدهما يرثه الآخر، إلا إذا كانت طلقة بائنة فهذه لا تجلس عنده لأنها لا تحل له .”