الـ25 مئوية تضاعف أسعار الفواكه والخضراوات

الانخفاض الحاد
أوضح الرمضان أنه مع الانخفاض في الدرجات الحرارة ينخفض الإنتاج إلى 30% من الحجم الاعتيادي في الأجواء المناخية الطبيعية. ومع الانخفاض الحاد في الطاقة الإنتاجية، ووجود طلب متزايد، ترتفع الأسعار، إذ سجل سعر الخيار - على سبيل المثال - متوسط 11 ريالا للكيلو، مرتفعًا 100% عن أسعاره في الأسابيع الماضية.
ملاك المزارع
قال الرمضان: «هذا الارتفاع في الأسعار مؤقت، ففور ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من 25 درجة مئوية تعود الطاقة الإنتاجية إلى وضعها الطبيعي، وكذلك تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي. وطبقًا لتوقعات الطقس في الأحساء خلال 10 أيام مقبلة، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية خلال الساعات الأولى الفجر».
بدورهم، أوضح مزارعون لـ«دوت الخليج» أن زراعة الخضراوات تحظى باهتمام وعناية ملاك المزارع والحيازات الزراعية والمستثمرين الزراعيين، مشيرين إلى أن محصول «الخيار» مناسب للظروف المناخية وذو احتياجات مناسبة من المياه، ويعتبر موردا ماليا جيدا للمزارعين والمستثمرين.
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