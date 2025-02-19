شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف المنتدى السعودي للإعلام 2025 يناقشون أبرز التحديات على الساحة والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - تحدث أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، عن أبرز تحديات العمل الإعلامي.وقال: "هناك ضوابط مهنية محددة ليكون الشخص طبيب أو محامي أو مهندس، لكن ليس هناك ضوابط ليكون الشخص صحفي".وأوضح: "الأمر أصبح يشتمل على نوع من الفوضى، بدأت بعدم وضع ضوابط للعمل الإعلامي، ثم دخلنا بمرحلة الذكاء الاصطناعي".وتابع: "أصبح هناك تطرف في استخدام الأجيال لهذا المجال، لا نعرف إلى أين تنتهي.وقال وزير الإعلام البحريني د. رمزان عن عبدالله النعيمي، "لديناطاقات إبداعية من الشباب في أوطاننا، بفضل الرؤى التي وضعها أصحاب الجلالة والسمو، وشغفنا للطليعة هوالهدف الأساسي".وتحدث الدكتور سعد بن طفلة قائلًا: "أصبحت المعلومة اليوم أشبه بالوجبات السريعة، فهناك مقالات رائعة لكنها لا تقرأ، وأصبح العنوان هو العنصر الأهم لجذب القارئ".وتابع: "الناس باتت تفضل المعلومة السريعة والممتعة، وهذا تحد كبير نواجهه الآن".وخلال مشاركته قال كريم حمادي: "المواطن اليوم يجد في هذه المنصات كل ما يبحث عنه، فهو لا يرغب في محتوى نخبوي معقد، وهذا يضعنا أمام تحد كير: كيف نحافظ على تأثيرنا في أجيال المستقبل؟".انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم. ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.وتشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.