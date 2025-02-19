شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: سأقلع عباءة الوزير وسأعود إعلاميًا لاعتزازي وتشرّفي بحوار وزير الطاقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب وزير الإعلام سلمان الدوسري عن امتنانه لسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة.

وقال وزير الاعلام:‏”سأقلع عباءة الوزير” وسأعود إعلاميًا لاعتزازي وتشرّفي بحوار سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.

وافتتح وزير الإعلام سلمان الدوسري اليوم الأربعاء في الرياض، أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2025 في نسخته الرابعة، وسط مشاركة 200 متحدث من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليًا وعالميًا، بحضور وزاري ومسؤولين من جهات حكومية، ومن المؤسسات الأكاديمية.

وتشهد فعاليات المنتدى الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير، جلسات وحوارات عديدة تطرح وتناقش موضوعات رئيسة، تشمل التقنية وأثرها في صناعة مستقبل الإعلام، والفرص والتحدّيات في صناعة الاقتصاد الإعلامي، والابتكار والإبداع في صناعة المحتوى، واتجاهات الإعلام العالمي.