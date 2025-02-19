شكرا لمتابعة خبر عن سيدتان سعوديتان تتصدران قائمة فوربس لأفضل رائدات لقطاع التسويق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت سيدتان سعوديتان إنجازًا بارزًا بتصدر قائمة “فوربس” لأفضل “10 رائدات لقطاع التسويق في الشرق الأوسط”، في وظائف كانت تقليديًا حكرًا على الرجال.

وجاءت غادة الرميان، الرئيسة التنفيذية للتسويق والتواصل المؤسسي في مجموعة روشن السعودية، في المركز الأول، تليها كيتي غولدينغ، الرئيسة التنفيذية للتسويق في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، التي احتلت المركز الثاني.

وشملت القائمة 6 سيدات مقيمات في الإمارات، وسيدتين من السعودية، وسيدتين من مصر.

وبرزت قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والعقارات، والإعلام كأكثر المجالات استقطابًا للسيدات في المناصب التنفيذية بمجال التسويق والاتصال المؤسسي، مما يعكس التأثير المتزايد للمرأة في صياغة استراتيجيات العلامات التجارية بالمنطقة.