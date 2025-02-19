شكرا لمتابعة خبر عن أب يقيم حفلة بسيطة بمناسبة نجاح أبنائه وسط فرحة وسعادة عارمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد عفوي ورائع يجسد أسمى معاني حب الأب لأبنائه وفرحته بهم، احتفل أب بمناسبة نجاح أبنائه، بـ حفلة بسيطة في أجواء عائلية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأب وهو يفاجئ أبنائه بحفلة صغيرة على طريقته الخاصة بمناسبة نجاحهم .

وظهر الأبناء في المقطع وهم في سعادة بالغة، حيث ارتفعت أصوات ضحكاتهم وضحكات الأب في مشهد عفوي رائع، أعدانا إلى زمن الأجداد .

وجاء أحدهم في المقطع وهو يسرع إلى والده ويحتضنه ضاحكًا بسعادة، ليستقبله الأب في أحضانه.

وحصد المقطع تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم قائلاً:” ماشاءالله تبارك الله، الله يخليه لهم يارب، ياحلوهم وحلو فرحتهم وبساطتهم.. ابتسمنا لا أرادي معهم والله.”