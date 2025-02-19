شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: تولموا لبرد عقرب الدم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن بداية موسم عقرب الدم، لافتًا أن اليوم الأربعاء هو بدايته .

ونشر الزعاق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قائلاً:” تولموا لبرد عقرب الدم، وتقول لكم حللون وأنتم بحل.”

وأضاف:” خلال هذه الأيام سنستقبل موجة قطبية باردة، وسنعيشها طوال موسم الإجازة القادمة، وستبدأ تأثيراتها من يوم الجمعة على شمال المملكة، وتركيا وبلاد الشام، والعراق .”

وتابع:” ستكون الموجة في بداية الأسبوع على المناطق الشمالية ووسط الأسبوع على المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية وقمة هذه الموجة الأربعاء والخميس .”

والجدير بالذكر أن هذه الموجة ستؤثر على بلدان الخليج، الكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان، وستمتد إلى اليمن .

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