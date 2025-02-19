شكرا لمتابعة خبر عن روبوت يرحب بوزير الإعلام خلال تدشين ⁧‫المنتدى السعودي للإعلام ‬⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحب الروبوت “رؤية” بوزير الإعلام سلمان الدوسري خلال تدشين فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، اليوم الأربعاء.

‎ويشارك بالمنتدى، أكثر من 2000 متحدث وإعلامي يجتمعون بدءًا من اليوم الأربعاء في الدورة الرابعة لـ”المنتدى السعودي للإعلام” الذي بات يشكل محطة إعلامية وثقافية سنوية، ينتظرها المتخصصون والمهتمون بقطاع الإعلام من داخل المملكة وخارجها بهدف تبادل الأفكار وطرح الآراء، التي تساهم في تطوير القطاع من خلال توجيه بوصلة منصاته ومسارحه المتعددة

وتشهد فعاليات المنتدى الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير، جلسات وحوارات عديدة تطرح وتناقش موضوعات رئيسة، تشمل التقنية وأثرها في صناعة مستقبل الإعلام، والفرص والتحدّيات في صناعة الاقتصاد الإعلامي، والابتكار والإبداع في صناعة المحتوى، واتجاهات الإعلام العالمي.