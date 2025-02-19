شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الإرشاد المهني تخدم أكثر من 500 ألف طالب بمدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استكشاف المهارات والمتطلبات المهنية

التعليم وسوق العمل

الدمام - شريف احمد - ساهمت مبادرة الإرشاد المهني في المدارس التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية في تقديم خدمات الإرشاد المهني لأكثر من 500 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها في سبتمبر 2023 حتى نهاية 2024م.وأسفرت مبادرة الإرشاد المهني في المدارس، عن استفادة عدد كبير من الطلاب في مختلف المناطق، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 106 آلاف مستفيد، تليها المنطقة الشرقية بـ 68 ألف، ثم منطقة جازان بـ 45 ألف مستفيد.وتهدف المبادرة إلى استكشاف المهارات والمتطلبات المهنية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.كما تسعى إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية، في المدارس الحكومية و الخاصة، من اتخاذ قرارات بشأن مساراتهم المهنية، عبر فهم متطلبات العمل واختيار التخصصات التي تتناسب مع طموحاتهم.وبين الصندوق أن المبادرة تٌسهم في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لدى الطلاب ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة تنظيم ورش العمل في المدارس.ويُمكن زيارة منصة "سبل" الإلكترونية التابعة للصندوق للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتسجيل في مبادرة الإرشاد المهني في المدارس عن طريق الرابط: https://SUBOL.sa