شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": يجب تلقي لقاح الحمى الشوكية قبل 10 أيام من أداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أهمية اللقاح ومدة فعاليته

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الصحة جميع الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان إلى ضرورة تلقي لقاح الحمى الشوكية قبل 10 أيام على الأقل من السفر، وذلك في إطار جهودها لحماية صحة وسلامة المعتمرين.وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الوقائي يهدف إلى تعزيز مناعة الأفراد ضد العدوى التي قد تنتقل في الأماكن المزدحمة، مما يسهم في تقليل احتمالية الإصابة والمضاعفات الصحية الخطيرة.وأكدت الوزارة أن اللقاح يمنح حماية تدوم لمدة خمس سنوات، مما يعزز الوقاية الفردية والجماعية، ويساعد في الحفاظ على الصحة العامة خلال موسم العمرة.كما أوضحت أن اللقاح متاح في “عيادة التطعيم للكبار”، ويمكن للراغبين في تلقيه حجز موعد عبر تطبيق “صحتي” لتسهيل الحصول عليه بكل يسر وسهولة.وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى، مثل غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.وتأتي هذه التوصيات ضمن جهود وزارة الصحة المستمرة للحد من انتشار الأمراض المعدية وضمان موسم عمرة آمن وصحي للجميع، مؤكدة أهمية الوعي الصحي والتقيد بالإرشادات الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرين والمجتمع.