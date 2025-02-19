شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني: غياب الضوابط الإعلامية أثر سلبًا على تعريف الصحفي المهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحدث أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، عن أبرز تحديات العمل الإعلامي.

وقال: "هناك ضوابط مهنية محددة ليكون الشخص طبيب أو محامي أو مهندس، لكن ليس هناك ضوابط ليكون الشخص صحفي".

وأوضح: "الأمر أصبح يشتمل على نوع من الفوضى، بدأت بعدم وضع ضوابط للعمل الإعلامي، ثم دخلنا بمرحلة الذكاء الاصطناعي".

وتابع: "أصبح هناك تطرف في استخدام الأجيال لهذا المجال، لا نعرف إلى أين تنتهي المنتدى السعودي للإعلام انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم. ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

وتشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.