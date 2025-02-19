شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إعلان نتائج الطلاب بالمدارس التي أنهت الاختبارات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - بدأت مدارس التعليم العام في مختلف مناطق المملكة إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات الذين أنهوا اختباراتهم اليوم بعد أربعة أيام، حيث أصبح بإمكانهم وأولياء أمورهم الاطلاع على النتائج عبر المنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التعليم لضمان سهولة الوصول إليها بشكل رقمي دون الحاجة إلى مراجعة المدارس

منصات الاستعلام عن النتائج

تشمل المنصات المتاحة للاستعلام عن النتائج نظام نور الذي يتيح للطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على الدرجات والتقارير التفصيلية، إضافة إلى بوابة نتائجي التي توفر الشهادات الرقمية المعتمدة، كما يمكن الوصول إلى النتائج عبر تطبيق توكلنا ومنصة مدرستي ضمن قسم النتائج، مما يسهم في تسهيل إجراءات الاستعلام بشكل سريع وميسر .

في المقابل، لا تزال الاختبارات مستمرة في العديد من المدارس، حيث من المقرر أن يكون يوم غدٍ الخميس هو اليوم الأخير للاختبارات في غالبية المدارس، وبعدها سيتم إعلان النتائج تباعًا فور استكمال عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من قبل إدارات التعليم .

دعم التحول الرقمي في التعليم

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم لتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، وتوفير حلول تقنية تسهل على الطلاب وأولياء أمورهم الوصول إلى الخدمات التعليمية بيسر وكفاءة، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتحقيق الجودة في قطاع التعليم.

وتؤكد الوزارة على أهمية متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المدارس أو إدارات التعليم المحلية لمعرفة مواعيد نشر النتائج لمن لم تظهر لهم حتى الآن، متمنية لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.