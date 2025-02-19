شكرا لقرائتكم خبر إلكترومين تعزز التزامها بالاستدامة من خلال دعم فريق نيسان للفورمولا إي بحلول تنقل كهربائية مبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إلكترومين، الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل الذكي والطاقة الجديدة في المملكة العربية السعودية، دعم فريق نيسان للفورمولا إي مع انطلاق بطولة هذا الموسم في ديسمبر ٢٠٢٤.

واليوم، تحتفل إلكترومين بإنجاز تاريخي جديد بعد فوز فريق نيسان للفورمولا إي، برعاية منها، بعد تحقيق المركز الثاني بالجولة الثالثة والمركز الأول بالجولة الرابعة من سباق جدة إي-بري ABB FIA للفورمولا إي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العالمية التي تجمعها مع الفريق الياباني.

يأتي هذا الإنجاز المتتالي بعد فوز الفريق بسباق مكسيكو سيتي إي-بري الشهر الماضي، ليعكس التزام إلكترومين بدعم الابتكار والاستدامة في عالم رياضة السيارات.

تُعد إلكترومين أول شركة سعودية في القطاع الخاص ترعى فريقًا عالميًا في بطولة الفورمولا إي، حيث تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين إلكترومين وفريق نيسان فورمولا إي لأول مرة في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، حين أعلن الطرفان عن تعاونهما لمدة أربع سنوات لدعم مستقبل التنقل الكهربائي.

وبعدها، تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية وتكريسها في حفل خاص عُقد يوم الأربعاء ١٢ فبراير في جدة، مما يؤكد التزام الطرفين بتحقيق أهدافهما المشتركة في الابتكار والاستدامة.

في سابقة هي الأولى من نوعها، وفّرت إلكترومين حافلة كهربائية لنقل الفريق خلال فترة إقامته في جدة، مما يضمن وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.

تعكس هذه المبادرة التزام إلكترومين بريادة حلول التنقل الذكي وتعزيز الاستدامة.

وبهذه المناسبة، صرح معاليه الأستاذ عمرو الدباغ:" نحن فخورون بأن نشهد هذا الإنجاز الكبير على أرض المملكة العربية السعودية، حيث يحقق فريق نيسان للفورمولا إي برعاية من إلكترومين منصتي التتويج في جدة. تعكس هذه الشراكة التزامنا بريادة التنقل الكهربائي ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي تجعل من الابتكار والاستدامة حجر الأساس لمستقبلنا."

من جهته، قال كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين :"تعد شراكتنا مع فريق نيسان للفورمولا إي علامة فارقة في مسيرة إلكترومين نحو تعزيز التنقل الكهربائي في المنطقة. نحن فخورون بدورنا كشريك رئيسي في دعم الفريق، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسريع تبني تقنيات السيارات الكهربائية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠."

تجسد هذه الشراكة التزام إلكترومين ونيسان بالابتكار في الفورمولا إي وتعزيز الاستدامة في قطاع التنقل الكهربائي. من خلال دعمها المستمر لفريق نيسان، تؤكد إلكترومين دورها في تطوير حلول التنقل الذكي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويستعد الفريق لخوض سباق ميامي إي-بري في أبريل المقبل، ضمن 12 سباقًا متبقيًا حتى نهاية الموسم في مدن بارزة حول العالم، تشمل موناكو، طوكيو، شنغهاي، جاكرتا، برلين، ولندن. ومع استمرار المنافسة، تمنح هذه الشراكة الفريق دفعة قوية لتعزيز موقعه في التصنيف العام والمنافسة على مراكز متقدمة في البطولة.