شكرا لقرائتكم خبر اكتشف سحر جدة السياحي وتذوّق أشهى الأطباق خلال زيارتك لحضور كلاسيكو الهلال والاتحاد في يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اقتراب المواجهة الكروية المنتظرة بين الهلال والاتحاد في يوم التأسيس السعودي، يستعد زوّار عروس البحر الأحمر للاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية، تجمع بين أجواء الحماس الرياضي وسحر المدينة النابض بالحياة. وبما أن جدة تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، فإنها توفر خيارات متنوعة للاستكشاف، من المواقع التاريخية إلى المعالم الترفيهية، إلى جانب مجموعة من أفضل المطاعم التي تقدم نكهات محلية وعالمية.

إليك أبرز 5 مواقع سياحية يمكن زيارتها خلال رحلتك إلى جدة لحضور المباراة:

1. البلد – قلب جدة التاريخي

يُعد حي البلد وجهة لا تُفوّت لعشاق التراث والثقافة، حيث يمكن للزوار التجوّل بين الأزقة الضيقة المزيّنة بالمباني الحجازية القديمة، مثل بيت نصيف، والتسوق في الأسواق الشعبية مثل سوق العلوي. ولا تفوّت فرصة تذوّق الأطباق التقليدية في أحد المطاعم التراثية التي تقدم المطبق والمعصوب والمندي.

2. كورنيش جدة – إطلالة بحرية خلابة

يُعتبر كورنيش جدة إحدى أجمل الوجهات الساحلية في المملكة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بنسيم البحر الأحمر ومشاهدة النافورة الشهيرة. المنطقة مليئة بالمقاهي والمطاعم العالمية والمحلية التي تقدم خيارات مميزة من المأكولات البحرية الطازجة، مثل “نوزومي” لعشاق السوشي و”بلو أوشن” للمأكولات البحرية بإطلالة مباشرة على البحر.

3. واجهة جدة البحرية – متعة الترفيه والاستجمام

من أحدث المشاريع السياحية في المدينة، توفر واجهة جدة البحرية بيئة مثالية للنزهات العائلية والرياضية. يمكن للزوّار الاستمتاع بالمشي أو ركوب الدراجات، ثم الاستراحة في أحد المطاعم الراقية مثل “أوبلاي” أو تجربة البرغر الفاخر في “ذا كاونتر”.

4. مدينة الملك عبد الله الرياضية " ملعب الإنماء" – قلب الحدث الرياضي

إلى جانب كونها موطنًا للمباريات الكبرى، تُعد مدينة الملك عبد الله الرياضية معلمًا حديثًا يعكس تطور البنية التحتية الرياضية في المملكة. وقبل التوجه إلى الملعب، يمكن للزوار الاستمتاع بوجبة لذيذة في المطاعم القريبة مثل “تشيز كيك فاكتوري” أو “كاسبر آند غامبينيز” في مول العرب.

5. جزيرة البياض – مغامرة بحرية لا تُنسى

للباحثين عن تجربة مختلفة بعيدًا عن صخب المدينة، يمكن الانطلاق في رحلة بحرية إلى جزيرة البياض والاستمتاع بالغوص والسباحة في المياه الفيروزية. ولمحبي الأطباق البحرية، يمكن العودة إلى جدة والاستمتاع بوجبة غداء من الأسماك الطازجة في “توينا” أو “المرساة”.

مع هذه الخيارات المتنوعة، سيكون حضورك لمباراة الهلال والاتحاد في يوم التأسيس فرصة مثالية للاستمتاع بأجمل ما تقدمه جدة من معالم سياحية وتجارب طهي فريدة. لا تفوّت الفرصة لاكتشاف سحر المدينة أثناء هذا الحدث الكروي الاستثنائي!

لا تفوّت الفرصة.. آخر أيام المتعة بانتظارك!

ما زال هناك أكثر من 1000 تجربة و500 عرض سياحي في 7 وجهات سعودية ساحرة، من حائل والعلا إلى جدة والبحر الأحمر. استمتع بمواسم الفنون والمغامرات، من موسم الرياض والدرعية والعلا إلى رالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية، وانطلق في تجربة التخييم والهايكينغ وسط أجواء شتوية مثالية.

لا تضيع الفرصة! عش التجربة قبل أن ينتهي الموسم، واكتشف التفاصيل عبر الرابط:

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