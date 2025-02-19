شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، خريطة الأمطار المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء .

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه: الأربعاء 20 شعبان 1446هـ الموافق 19 فبراير 2025م – اليوم الـ58 من فصل الشتاء (10نوء سعد بلع ، 10 العقارب، 30 الدلو 1403 هـ.ش).

وتابع: بقي على نهاية الفصل الثاني يوم، ويوم التأسيس يومان، وإجازة الشتاء 5 أيام، ورمضان 10 أيام، والحميمين 30 يومًا، وإجازة عيد الفطر 30 يومًا، وفصل الربيع 30 يومًا، والذراعين 56 يومًا.

وأضاف: بقى على إجازة عيد الأضحى 100 يوم، والحج 106 أيام، وفصل الصيف 122 يومًا، وإجازة الصيف 127 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 127 يومًا، ونهاية السنة الميلادية 317 يومًا.