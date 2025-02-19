اخبار السعوديه

عبدالله المسند يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • عبدالله المسند يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم 1/2
  • عبدالله المسند يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، خريطة الأمطار المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء .

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه: الأربعاء 20 شعبان 1446هـ الموافق 19 فبراير 2025م – اليوم الـ58 من فصل الشتاء (10نوء سعد بلع ، 10 العقارب، 30 الدلو 1403 هـ.ش).

وتابع: بقي على نهاية الفصل الثاني يوم، ويوم التأسيس يومان، وإجازة الشتاء 5 أيام، ورمضان 10 أيام، والحميمين 30 يومًا، وإجازة عيد الفطر 30 يومًا، وفصل الربيع 30 يومًا، والذراعين 56 يومًا.

وأضاف: بقى على إجازة عيد الأضحى 100 يوم، والحج 106 أيام، وفصل الصيف 122 يومًا، وإجازة الصيف 127 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 127 يومًا، ونهاية السنة الميلادية 317 يومًا.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا