شكرا لمتابعة خبر عن ترامب عن القمة الروسية – الأمريكية في الرياض: كانت جيدة جداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتمت القمة الروسية-الأمريكية التي عقدت، صباح الثلاثاء، في قصر الدرعية شمال غربي الرياض، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الجانبين لمناقشة ملفات رئيسية، أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي تصريحات لاحقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن المحادثات مع الجانب الروسي في الرياض كانت جيدة جداً.

كما أشار إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، مستبعداً تدخل بلاده عسكرياً في الصراع، مؤكداً أن هذا الأمر يقع على عاتق الدول الأوروبية.

وصرّح ترامب، خلال حديثه مع الصحافيين في منتجع مار أيه لاغو بفلوريدا، أنه كان بإمكان أوكرانيا عقد صفقة مع روسيا منذ وقت طويل، مجدداً تأكيده على قدرته على إنهاء الحرب.

كما أعرب عن استيائه من موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفاً إياه بـ”غير الكفء”، ومشيراً إلى انخفاض شعبيته في بلاده.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحوار مع الجانب الأميركي كان مفيداً، مؤكداً أن الولايات المتحدة باتت تدرك الموقف الروسي بشكل أفضل بعد المباحثات في السعودية. كما شكر السعودية على استضافة هذه المحادثات، واعتبرها خطوة إيجابية نحو تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

بدورها، أوضحت الخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على وضع أسس للتعاون المستقبلي وتعيين فريق تفاوضي رفيع المستوى للعمل على إنهاء الصراع الأوكراني.

شارك في القمة وزراء ومسؤولون بارزون، بينهم وزيري خارجية أمريكا ماركو روبيو وروسيا سيرغي لافروف، بالإضافة إلى الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة مساعد العيبان من الجانب السعودي.

وأتت تلك القمة بعد اتصال أجراه ترامب، الأسبوع الماضي، ببوتين، ناقشا خلاله العلاقات بين البلدين، والملف الأوكراني.

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