شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: قمر شعبان في تربيعه الأخير بعد منتصف الليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُشرق قمر شهر شعبان في طور التربيع الأخير بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء, وسيبقى يزين السماء لبقية الليل في منظر بديع حيث يُمكن رصده عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس.

وعَـدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، هذا التوقيت من الشهر القمري مثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم, نظرًا لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وأوضح أبو زاهرة, أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير يوم الخميس 20 فبراير عند الساعة 08:32 مساءً بتوقيت مكة, ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض, مشيرًا إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء إلى أن يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله منزلة الاقتران لشهر رمضان المبارك.