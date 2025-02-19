شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة الغزارة وحبات برد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، على استمرار الحالة الممطرة الثامنة لعام 1446هـ خلال “36” ساعة من اليوم الأربعاء.

وأوضح أن ذلك بأمطار متفاوتة الغزارة من خفيفة لمتوسطة على فترات “مع بور غزيرة وحبات برد وسيول” وضباب على أجزاء من الوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية وشرق الغربية والخليج.

وأضاف: الساعة السادسة فجراً اليوم الأربعاء 20 شعبان العاشر من منزلة من سعد الذابح العقرب الأولى من مواسم الشتاء، أقل حرارة طريف 6°C والرياض10°C، وحالة السماء سحب على بعض المناطق والخليج مع بعض الأمطار على أجزاء من الوسطى والشرقية.



