شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رأس نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بمقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع لجنة الحج المركزية، للاطلاع على تمام جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.

وجاء ذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة ضرورة تضافر الجهود واستشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة قاصدي المسجد الحرام إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتقديم أفضل الخدمات لهم، بحسب الإخبارية.

وخلال الاجتماع استعرضت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج وتأكيدها على جميع شركات ومؤسسات العمرة الالتزام بالمحددات الزمنية ومتابعة مغادرة جميع المعتمرين وفق جداول برامج عمرتهم وقبل تاريخ الأول (1) من ذي القعدة.