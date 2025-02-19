شكرا لمتابعة خبر عن سعودية تتحدى الصعوبات في دراسة الأمن السيبراني بفلوريدا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت أميرة السلمي، طالبة الدكتوراه في علوم الحاسب بجامعة فلوريدا تك، أن الابتعاث يحمل العديد من التحديات، خاصة للطالبات المحجبات، حيث تواجه أحيانًا مواقف تنمر بسبب الصورة النمطية الخاطئة المنتشرة في إعلام الغرب.

وأوضحت السلمي خلال مداخلتها عبر قناة «SBC»، أن الابتعاث ملئ بالتحديات مثل السفر لدولة مختلفة تمامًا للتقاليد والثقافة والدين واللغة وحتى الدين مضيفة: “أحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة عن ثقافتنا والترويج لصورة إيجابية عن السعودية والعالم العربي”.

وفيما يتعلق بتخصصها، أضافت أن علوم الحاسب الآلي مجال مليء بالتحديات اليومية، مشيرة إلى أن الأمن السيبراني يُعد من أصعب التخصصات وأكثرها أهمية لحماية البيانات والأنظمة الرقمية، ومن المفترض أن تستثمر فيه الدول لأهميته.

كما أشارت إلى أنها تتولى رئاسة النادي الطلابي لعلوم الحاسب، مؤكدة أن المجال مفتوح للجميع، لكن المرأة تحتاج إلى مزيد من الفرص لتعزيز حضورها وتوسيع علاقاتها عبر التعلم من الباحثين والمتخصصين في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.