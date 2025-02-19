شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تُنبّه من أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

في حين تكون خفيفة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



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