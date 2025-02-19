زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

تصاعد وتيرة الزلازل

ما هي أنواع الزلازل المختلفة؟

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا فجر اليوم.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 148 كيلومترا جنوب غرب مدينة فاكفاك الإندونيسية، عند خط عرض 373ر3 درجة جنوبا وخط طول 034ر131 درجة شرقا وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:1. الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.2. الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.3. الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود. ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.أما بالنسبة للزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.