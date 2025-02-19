شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي.. مترو الرياض يلبي احتياجات متنوعة لدى سكان العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نتائج استطلاع رأي تنوعًا في استخدامات مترو الرياض، إذ يستخدمه 11% من المشاركين بشكل يومي، و11% في أيام العمل الرسمية، بينما يفضله 9% في عطلات نهاية الأسبوع.

كما أوضح أن الغالبية العظمى 69% يستخدمون القطار بشكل غير منتظم، ما يشير إلى أنه يلبي احتياجات متنوعة لدى شريحة واسعة من السكان.

الاستطلاع، الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، شمل عينة واسعة من 2233 مشاركًا، 70% منهم من الرجال و30% من النساء، ما يعكس تمثيلًا متنوعًا لشرائح المجتمع.

وجهة مفضلة للتسوق والترفيه

وكشفت النتائج عن أن قطار الرياض يُعد وجهة مفضلة للتسوق والترفيه، إذ يستخدمه 54% من المشاركين لهذه الأغراض. كما يستخدمه 21% للتنقل من وإلى العمل، و10% لزيارة الأهل والأصدقاء، و3% للذهاب إلى الدراسة، بينما يستخدمه 12% لجميع الأغراض المذكورة.



من أبرز النتائج التي كشف عنها الاستطلاع أن 70% من المشاركين يرون أن قطار الرياض يُسهم في تقوية العلاقات الاجتماعية، كما أن 42% من سكان الرياض جربوا القطار، و23% منهم أشاروا إلى أنهم بنوا علاقات اجتماعية جديدة خلال رحلاتهم.

اللافت أيضًا أن 38% من مستخدمي القطار أكدوا أن تجربتهم غيرت من عاداتهم في اللبس عند الخروج.

تخفيف الضغوط النفسية

وأوضح 41% من مستخدمي القطار أن أبرز فائدة يجنيها الركاب هي التخفيف من الضغوط النفسية المصاحبة لقيادة السيارة في الزحام.

كما أشار 32% إلى توفير الوقت، و27% إلى توفير المال.

ومن المثير للاهتمام أن 75% من المشاركين يعتقدون أن الركاب في القطار ألطف وأهدأ مقارنة بسائقي السيارات.

وأكد 74% أن القطار شجعهم على زيارة أماكن في الرياض كانوا يتمنون زيارتها.

ومن المتوقع أن يختلف استخدام القطار باختلاف الفصول، إذ يعتقد 63% أن استخدامهم له سيتغير في الصيف مقارنة بالشتاء.



إشادة بنظافة المحطات

وأشاد 29% من المشاركين بنظافة محطات قطار الرياض وجودة تصميمها، فيما أثنى 24% على سرعة الرحلات، وأعرب 23% عن رضاهم عن انتظام المواعيد، بينما أشاد 22% بالتكلفة المالية المناسبة.

ومع ذلك، أشار 46% من المشاركين إلى الزحام في المحطات وداخل العربات كأبرز السلبيات، بينما ذكر 27% منهم سلبيات أخرى، وأشار 17% إلى صعوبة الوصول إلى محطات القطار.

بالنسبة للذين لم يستخدموا القطار حتى الآن، أوضح 30% منهم أنهم لا يحتاجون إليه في الوقت الحالي، بينما أكد 28% أنهم ينوون استخدامه في المستقبل.

وأرجع 20% سبب عدم استخدامهم للقطار إلى عدم وجود محطة قريبة من أماكن سكنهم أو عملهم، ورأى 9% عدم وجود وسيلة نقل مناسبة من وإلى محطة القطار، فيما يرى 6% أن السيارة أسهل وأسرع، و6% حددوا أسبابًا أخرى، و1% استخدام وسيلة نقل عام.