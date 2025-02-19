شكرا لمتابعة خبر عن استغلال مبتكر لمياه الأمطار في الرياض يخلق مشهدًا رائعًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد مواطن بطريقة استغلال مياه الأمطار في حي السويدي والبديعة والزهرة بالرياض، حيث تم إنشاء وادي لتصريف مياه الأمطار.

وأظهر مقطع فيديو الوادي الذي تم تطويره ليكون قادرًا على استيعاب كميات كبيرة من المياه المتدفقة من المنطقة.

وأضاف المواطن أن المنطقة كانت تعاني سابقًا من مشاكل تصريف مياه الأمطار، إلا أن هذا الوادي أصبح حلًا فعالًا يجمع المياه ويضيف لمسة جمالية للمكان، مشيرًا إلى أن تدفق المياه المستمر يمنح المشهد طابعًا بديعًا.