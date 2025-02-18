شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: استضافة المملكة المحادثات بين روسيا وأمريكا تؤكد مكانتها الدولية والان نبدء بالتفاصيل

نهج سياسي حكيم ومتزن

المملكة وسيط دولي مؤثر

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن استضافة المملكة العربية السعودية ، للمحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية في الرياض تأتي شاهدًا على دورها الريادي ومكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، وتجسد نهجها الراسخ في دعم الاستقرار العالمي من خلال الحوار والدبلوماسية.وأعرب عن خالص التقدير والاعتزاز للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.وقال البديوي: هذه الخطوة المباركة تأتي امتدادًا للنهج السياسي الحكيم والمتزن الذي دأبت عليه المملكة، الذي يتسق مع المبادئ الراسخة التي تتبناها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقريب وجهات النظر، وحل الأزمات عبر الحوار والتفاهم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي، وهي المبادئ التي جبلنا عليها ورسمها لنا قادة دولنا الخليجية.

أكد سياسيون لـ "اليوم" أن استضافة المملكة العربية السعودية لـ قمة "ترامب وبوتين" التي تجمع الرئيسين الأمريكي والروسي، تعكس مكانتها المتزايدة كوسيط دولي مؤثر، وخاصة التي تستضيفها الرياض للرئيسي الأمريكي والروسي.

وأشار المتحدثون إلى أن هذه القمة تمثل لحظة حاسمة لمناقشة النزاعات الدولية، في ظل تصاعد التوترات العالمية.

وأكدوا خلال حديثهم مع "اليوم" أن المملكة تسعى إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز الحلول الدبلوماسية عبر سياستها المتوازنة، ما يعزز دورها الريادي في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.