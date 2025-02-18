شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: رمضان سيكمل 30 يوما في حال تكون غيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المهتم بأخبار ‎‎‎‎‎‎‎الطقس، وليد سليمان الحقيل، إن دخول شهر رمضان هذا العام لن يكون فيه خلاف حيث سيكون 1 مارس يوم السبت وذلك بحسب المعطيات.

وأضاف أن دول الخليج والدول العربية ستتفق على دخول شهر رمضان، لكن يبقى الأمر في الترائي والمحكمة العليا.

وأكد أن الخلاف بين هذه الدول سيكون في خروج الشهر وإذا كانت الأجواء صافية فسيكون رمضان 29 يوما، وتخالف فيه عمان وإيران، أما إذا كان هناك غيوم سيكمل الجميع صيام رمضان 30 يوما.