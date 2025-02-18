شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الجوف تعتمد مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد المدير العام لإدارة تعليم الجوف، محمد بن علي القحطاني، مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 1445هـ.

وسيبدأ الدوام في مدارس التعليم العام عند الساعة 9:30 صباحًا، بينما يبدأ في مدارس التعليم المستمر عند الساعة 9:00 مساءً.

وتهدف هذه التعديلات إلى تيسير العملية التعليمية بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل واحتياجات الطلاب والمعلمين.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص إدارة تعليم الجوف على توفير بيئة تعليمية ملائمة تراعي متطلبات الشهر الكريم وتسهم في تحقيق التوازن بين العملية التعليمية والعبادات.