شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: مصادر البرد عالمية ومحلية وتأتينا بالوسم والشتاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن هناك نوعان لمصادر البرد؛ أحدهما محلية والأخرى عالمية.

وأكد الزعاق أن برد النسمات برد محلي وهو برد خفيف ولطيف وعادة يأتي في موسم الوسم، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن برد العالمية وهو برد المنخفضات والمرتفعات الجوية ويأتي في موسم الشتاء، وتحديدا في نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير.

وأشار إلى أن أول مواسم البرد هي أصفري، وهو البرد الذي يأتي خلال فترة الحر والاعتدال.