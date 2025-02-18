51419 زيارة تفتيشية بالجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف 51419 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة والتجميل والمقاهي خلال العام 2024، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن حملات الرقابة الميدانية خلال العام الماضي تضمنت 33790 زيارة رقابة صحية، بالإضافة إلى 17628 زيارة رقابية على الأسواق، جرى خلالها ضبط 8156 مخالفة للأنظمة والاشتراطات وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وأكد استمرار الحملات الميدانية على الأسواق خلال الفترة المقبلة على فترتين صباحية ومسائية لمتابعة الالتزام بجميع الأنظمة والاشتراطات.