وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن حملات الرقابة الميدانية خلال العام الماضي تضمنت 33790 زيارة رقابة صحية، بالإضافة إلى 17628 زيارة رقابية على الأسواق، جرى خلالها ضبط 8156 مخالفة للأنظمة والاشتراطات وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وأكد استمرار الحملات الميدانية على الأسواق خلال الفترة المقبلة على فترتين صباحية ومسائية لمتابعة الالتزام بجميع الأنظمة والاشتراطات.
كانت هذه تفاصيل خبر 51419 زيارة تفتيشية بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.