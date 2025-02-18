شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 13 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة على الشرقية

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 13 درجة مئوية.- مكة المكرمة 22 درجة مئوية.- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.- الرياض 12 درجة مئوية.- جدة 20 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 10 درجات مئوية.- حائل 6 درجات مئوية.- الباحة 11 درجة مئوية.- عرعر 5 درجات مئوية.- سكاكا 6 درجات مئوية.- جازان 25 درجة مئوية.- نجران 15 درجة مئوية.- الخرج 12 درجة مئوية.- المجمعة 10 درجات مئوية.- وادي الدواسر 17 درجة مئوية.- الدوادمي 12 درجة مئوية.- شرورة 16 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 11 مساء.ويشمل التنبيه الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعةـ وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.