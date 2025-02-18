شكرا لقرائتكم خبر عن "الدوسري": المنتدى السعودي للإعلام يصنع المستقبل ولا ينتظره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الإعلام سلمان الدوسري، عن تفاصيل الجهات المشاركة والمتحدثين في المنتدى السعودي للإعلام، في الرياض.

وأوضح وزير الإعلام، مشاركة أكثر من 2000 إعلامي ومتحدث عربي ودولي، و200 جهة مشاركة، و32 ألف زائر متوقع، عبر 80 جلسة.



وقال "الدوسري"، إن المنتدى السعودي للإعلام يجمعنا في الرياض عاصمة الإعلام العربي لنواصل الإلهام والتأثير، مضيفا: "نصنع المستقبل ولا ننتظره". المنتدى السعودي للإعلام تنطلق غداً الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم. ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

وستشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.

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