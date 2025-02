شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل السلام.. ترحيب عربي باستضافة المملكة مباحثات روسيا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

المباحثات الروسية والأمريكية

محادثات روسيا وأمريكا

جهود إحلال السلام

الدمام - شريف احمد - رحبت الأردن باستضافة المملكة اليوم، المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني سفيان القضاة، أن الأردن تأمل بأن تحقق مخرجات هذه المحادثات أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1891910519130374277?ref_src=twsrc%5Etfwوثمّن القضاة جهود المملكة العربية السعودية ودورها الرئيس في استضافة هذه المحادثات، التي تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق السلام الشامل والعادل في العالم.ورحبت الإمارات العربية المتحدة بالمباحثات التي انطلقت في العاصمة الرياض بين الوفدين الروسي والأمريكي، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربة عن أملها في أن تكون المحادثات خطوة مهمة نحو جسر الهوة وتعزيز التواصل والحوار لإنهاء هذا الصراع.وثمّنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاستضافة هذه المباحثات، التي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، وتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.وأكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الحلول السلمية للنزاعات، والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية، مشددة على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار البناء بين الأطراف المعنية، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية حول استضافة محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بالرياض.وأكّدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، دعمها لهذه الجهود الخيّرة في سبيل تغليب لغة الحوار والدبلوماسية وصولًا إلى الحلول السياسية التي تُحقق السلام والأمن والاستقرار.ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باستضافة المملكة العربية السعودية لمحادثات روسية أمريكية في الرياض.وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم، والبحث عن تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، بما لها من ارتدادات سلبية كثيرة على الاستقرار والازدهار في العالم.