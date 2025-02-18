ولي العهد يستقبل رئيس صندوق الاستثمارات الروسي

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس صندوق الاستثمارات الروسي، كيريل ديمتروف، الذي يزور الرياض حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية وروسيا.

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