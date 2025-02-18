السعودية | دولة الإمارات ترحب باستضافة المملكة المباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمباحثات التي انطلقت في العاصمة الرياض بين الوفدين الروسي والأمريكي، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربة عن أملها في أن تكون المحادثات خطوة مهمة نحو جسر الهوة وتعزيز التواصل والحوار لإنهاء هذا الصراع.

وثمّنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاستضافة هذه المباحثات، التي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، وتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.

وأكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الحلول السلمية للنزاعات، والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية، مشددة على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار البناء بين الأطراف المعنية، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.

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