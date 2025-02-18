السعودية | حرس الحدود بمنطقة جازان يضبط مقيمًا ومواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في الخليج 365 البحرية للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع فرسان في منطقة جازان، مقيمًا من الجنسية اليمنية ومواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في الخليج 365 البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد البحري بمنطقة محظورة، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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