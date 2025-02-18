شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تصوير الصلوات وجمع التبرعات في المساجد خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الكاميرات داخل المساجد

التوعية الدينية

الجولات الميدانية

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حزمة تعليمات موجهة لمنسوبي المساجد في عموم مناطق المملكة، تهدف إلى تنظيم شؤون المساجد خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، بما يضمن راحة المصلين ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.وأكدت الوزارة في بيانها، ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بالانتظام في العمل طوال الشهر الكريم، مع التقيد برفع الأذان في المواعيد المحددة وفق تقويم أم القرى، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، عدا صلاتي العشاء والفجر، حيث حُدِّدت بخمس عشرة دقيقة. كما شدّدت على الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر قبل أذان الفجر بوقت كافٍ؛ مراعاةً لظروف المصلين.وفيما يتعلق بتركيب الكاميرات داخل المساجد، حظرت الوزارة استخدامها لتصوير الإمام والمصلين أو نقل الصلوات عبر مختلف الوسائل الإعلامية، إضافةً إلى منع أي شخص من التسول داخل المسجد أو في محيطه.وأشارت إلى ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عند ملاحظة أي تجاوزات. كما منعت جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين، داعية إلى تنظيم الإفطار في الساحات المهيأة للمساجد وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن، مع تنظيف المكان فور الانتهاء.وأوضحت التعليمات الجديدة أن الإمام مسؤول عن الإذن للمعتكفين، والتحقق من بياناتهم، وطلب موافقات الكفيل لغير السعوديين، والتأكد من عدم وجود مخالفات.كما دعت منسوبي المساجد والدعاة والخطباء إلى تكثيف التوعية الدينية وبيان فضل شهر رمضان وفضائل الأعمال فيه، وتشجيع المصلين على اغتنام الأوقات المباركة.وأكدت الوزارة تكثيف الجولات الميدانية لمراقبي المساجد؛ لضمان الالتزام التام بالتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أن بإمكان المواطنين والمقيمين التواصل مع مركز الاتصال الموحّد (1933) أو فروع الوزارة في المناطق للإبلاغ عن أي تقصير أو مخالفة.وفي ختام بيانها، سألَت الله تعالى أن يُبلِّغ الجميع شهر رمضان وأن يديم على المملكة أمنها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.