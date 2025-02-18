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شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق غدًا.. تفاصيل جلسات المنتدى السعودي للإعلام 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنطلق غداً الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم. ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.
وستشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.
وتحتضن قاعة ”مسرح أرامكو“ نخبة من المتحدثين البارزين، حيث تشهد الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، نقاشات معمقة حول التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال.
وسيشهد المنتدى، جلسة ”دهاليز الطاقة وصناعة القرار“، ويتحدث فيها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويديرها وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري،.
كما يناقش رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بوريس جونسون تجربته في جلسة بعنوان ”الإعلام وصناعة شخصية بوريس جونسون السياسية“.
أما جلسة ”القيادة في مشهد إعلامي متغير“ فيتحدث فيها أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، والإعلامي والسياسي طارق الحميد، وسعد بن طفلة وزير الإعلام الكويتي السابق، وكريم حمادي رئيس شبكة الإعلام العراقي، بإدارة جبريل أبو دية.
ويشارك في جلسة ”صناعة المحتوى.. من الأفكار إلى الشاشات“ كل من تشيك أوكونكو ممثل امريكي، وجوكو سيمز ممثل أمريكي، والمسؤول التنفيذي للبرامج بالإنابة في شبكة STARZ كارين بيلي. ويدير الجلسة راندي كلايتر.
أما جلسة ”كيف يمكن لتقنيات الواقع الافتراضي «VR» والواقع المعزز «AR» أن تحدث نقلة نوعية في صناعة الإعلام؟“، فيشارك فيها المنتج وسيم محمود، والمخرج التلفزيوني اللبناني باسم كريستو، ورئيس مجلس إدارة SMPTE وبول وايرو، وتدير الجلسة الإعلامية رنا نواس.
وتختتم جلسات اليوم الأول بجلسة ”حالة قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار فيه“ بمشاركة المشرف العام على الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عبداللطيف العبداللطيف، والرئيس التنفيذي لشركة رواة ميديا الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، وعضو مجلس الإدارة رياض الزامل، والخبير الاقتصادي إحسان بو حليقة. يدير الجلسة يوسف الغنامي.
وأضاف الحارثي أن النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام لهذا العام، نُظمت بهدف مواكبة تطورات المشهد الإعلامي وصناعته على كل المستويات محلياً وعالمياً، وتضم فعالياتها أكثر من 200 متحدث من أبرز الإعلاميين والخبراء، ونحو 250 عارضاً محلياً وعالمياً، وأكثر من 80 جلسة وورشة عمل متنوعة، وستّ تجارب تفاعلية فريدة، وتتيح فرصاً تمويلية مبتكرة لدعم رواد الأعمال.
وستشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.
المنتدى السعودي للإعلامويُعد المنتدى، منصة عالمية لمناقشة مستقبل الصناعة الإعلامية، واستشراف التحولات التي يشهدها القطاع في ظل التطورات التقنية المتسارعة.
وتحتضن قاعة ”مسرح أرامكو“ نخبة من المتحدثين البارزين، حيث تشهد الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، نقاشات معمقة حول التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال.
وسيشهد المنتدى، جلسة ”دهاليز الطاقة وصناعة القرار“، ويتحدث فيها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويديرها وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري،.
كما يناقش رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بوريس جونسون تجربته في جلسة بعنوان ”الإعلام وصناعة شخصية بوريس جونسون السياسية“.
التشريعات الإعلاميةوستتناول جلسة ”التشريعات الإعلامية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة“ نقاشًا يشارك فيها وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبدالله النعيمي، ووزير الإعلام اليمني محمد بن مطهر الأرياني، والمشرف العام على الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، ووزير الاتصال في الجمهورية الجزائرية محمد مزيان. يدير الجلسة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي.
أما جلسة ”القيادة في مشهد إعلامي متغير“ فيتحدث فيها أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، والإعلامي والسياسي طارق الحميد، وسعد بن طفلة وزير الإعلام الكويتي السابق، وكريم حمادي رئيس شبكة الإعلام العراقي، بإدارة جبريل أبو دية.
المستقبل السياحيوستركز جلسة ”رؤية سعودية: قيادة المستقبل السياحي نحو التميز العالمي“ يشارك فيها الرئيس التنفيذي في الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير هاشم الدباغ، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث جاسر الحريش. تدير الجلسة مي سراج.
ويشارك في جلسة ”صناعة المحتوى.. من الأفكار إلى الشاشات“ كل من تشيك أوكونكو ممثل امريكي، وجوكو سيمز ممثل أمريكي، والمسؤول التنفيذي للبرامج بالإنابة في شبكة STARZ كارين بيلي. ويدير الجلسة راندي كلايتر.
وسائل الإعلاموتناقش جلسة ”كيف يمكن للشراكات بين وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية أن تعزز الاقتصاد الإعلامي المحلي؟“ بمشاركة نداء مبارك ونائب المدير العام في MIA يوليانا سلاشيفا، ورئيس التحرير لـIFP اليسار لويس. ويدير الجلسة جوش باسيت.
أما جلسة ”كيف يمكن لتقنيات الواقع الافتراضي «VR» والواقع المعزز «AR» أن تحدث نقلة نوعية في صناعة الإعلام؟“، فيشارك فيها المنتج وسيم محمود، والمخرج التلفزيوني اللبناني باسم كريستو، ورئيس مجلس إدارة SMPTE وبول وايرو، وتدير الجلسة الإعلامية رنا نواس.
الأمن الفكريويتحدث في جلسة ”الأمن الفكري والأيديولوجيا السلبية.. متغيرات وحلول“ كل من أستاذة العلوم السياسية في البحرين عقيلة الدينتي، والمشرف على مركز الدراسات الأمنية في جامعة الملك فهد للعلوم التطبيقية هشام الغنام. وتدير الجلسة رنا ابتر.
وتختتم جلسات اليوم الأول بجلسة ”حالة قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار فيه“ بمشاركة المشرف العام على الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عبداللطيف العبداللطيف، والرئيس التنفيذي لشركة رواة ميديا الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، وعضو مجلس الإدارة رياض الزامل، والخبير الاقتصادي إحسان بو حليقة. يدير الجلسة يوسف الغنامي.
أهداف المنتدىوقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي إن من أبرز أهداف المنتدى دعم الكوادر الوطنية الشابة، وإلهام الجيل الجديد من الإعلاميين، وتطوير الإمكانات في مجالات الإعلام، واستكشاف المواهب وإيجاد الحلول لتحديات المستقبل.
وأضاف الحارثي أن النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام لهذا العام، نُظمت بهدف مواكبة تطورات المشهد الإعلامي وصناعته على كل المستويات محلياً وعالمياً، وتضم فعالياتها أكثر من 200 متحدث من أبرز الإعلاميين والخبراء، ونحو 250 عارضاً محلياً وعالمياً، وأكثر من 80 جلسة وورشة عمل متنوعة، وستّ تجارب تفاعلية فريدة، وتتيح فرصاً تمويلية مبتكرة لدعم رواد الأعمال.