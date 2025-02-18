شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| رسالة سلام.. صور من مفاوضات روسيا وأمريكا داخل قصر الدرعية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.