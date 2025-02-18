شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 15,447 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (15,447) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة، وضُبط بحوزة أحدهم سلاح ناري، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.