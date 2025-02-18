شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنجح في إنهاء الخلاف الروسي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية