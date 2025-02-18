شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع مؤتمر تنمية الاتصالات بالمنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

اقتصاد الفضاء

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 لمنطقة الدول العربية، التي عقدت في عمّان.وتهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية لرسم خطة عمل إقليمية لتنمية الاتصالات خلال الأعوام الأربعة القادمة, بحضور أصحاب المعالي والقادة والخبراء، وصناع السياسات، وممثلي منظمات التنمية الإقليمية والدولية في قطاعي الاتصالات والتقنية.وسلّط الوفد المشارك من الهيئة بقيادة المدير العام للشؤون الدولية معاذ الرميح خلال الاجتماعات التحضيرية، على تنمية اقتصاد الفضاء عالميًّا بما يخدم الإنسانية، عبر تبني وتطوير أحدث التقنيات الفضائية.كما نظمت الهيئة واستضافت العديد من المؤتمرات العالمية منها؛ مؤتمر الحطام الفضائي، سعيًا لتقريب وجهات النظر بين الدول ومعالجة التحديات القائمة, إضافة إلى بحث فرص مستقبلية مشتركة لتنمية قطاع الفضاء.يذكر أن المؤتمر المقرر انعقاده في باكو، في جمهورية أذربيجان في الفترة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025 يمثل منصة تسعى إلى ابتكار طرق جديدة ونماذج للتعاون، وتعزيز ونشر الحلول الرقمية، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد الاستراتيجيات والأهداف المستقبلية لقطاع الاتصالات.