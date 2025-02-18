شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد باستضافة المملكة للمحادثات الروسية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باستضافة المملكة العربية السعودية لمحادثات روسية أمريكية في الرياض.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم.
ويعكس اختيار المملكة لاستضافة المحادثات الروسية الأمريكية مكانة المملكة ودورها القيادي على المستوى الدولي، وحرص الدول الكبرى على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة - حفظها الله - والتنسيق معها حيال إيجاد حلول للأزمات والتحديات الدولية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم.
الأمن والاستقرار العالميواستضافت المملكة اليوم الثلاثاء في قصر الدرعية بالرياض محادثات بين جمهورية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعي المملكة لبحث سبل تحسين العلاقات بين البلدين امتداداً لجهود المملكة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
ويعكس اختيار المملكة لاستضافة المحادثات الروسية الأمريكية مكانة المملكة ودورها القيادي على المستوى الدولي، وحرص الدول الكبرى على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة - حفظها الله - والتنسيق معها حيال إيجاد حلول للأزمات والتحديات الدولية.