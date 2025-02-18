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الجامعة العربية تشيد باستضافة المملكة للمحادثات الروسية الأمريكية

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واس- القاهرة 0 تبليغ

الجامعة العربية تشيد باستضافة المملكة للمحادثات الروسية الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باستضافة المملكة العربية لمحادثات روسية أمريكية في الرياض.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم.

الأمن والاستقرار العالمي

واستضافت المملكة اليوم الثلاثاء في قصر الدرعية بالرياض محادثات بين جمهورية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعي المملكة لبحث سبل تحسين العلاقات بين البلدين امتداداً لجهود المملكة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
ويعكس اختيار المملكة لاستضافة المحادثات الروسية الأمريكية مكانة المملكة ودورها القيادي على المستوى الدولي، وحرص الدول الكبرى على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة - حفظها الله - والتنسيق معها حيال إيجاد حلول للأزمات والتحديات الدولية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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