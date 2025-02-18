شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل القمة العربية الطارئة.. الرئيس المصري يزور السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان تأجيل القمة العربية، بحسب ما ذكرته قناة العربية.

وأعلنت مصر تأجيل القمة العربية الطارئة حول غزة إلى الرابع من مارس المقبل، بعدما كانت مقررة في 27 من الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن يصل السيسي إلى العاصمة السعودية، الخميس المقبل، لبحث خطة عربية بشأن غزة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وتناقش الدول العربية خطة لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر بعد الحرب، ومواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أثار انتقادات دولية وعربية واسعة، قبل أسبوعين.