شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً للحج.. ورش عمل لأسواق النفع العام والمسالخ بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

دور الأسواق والمسالخ

مهام الإشراف

الدمام - شريف احمد - في إطار الاستعداد لموسم حج عام 1446هـ، أقامت إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل تستهدف المكلفين والمكلفات من مراقبي الوزارة في موسم الحج.وحضر الورشة مدير الإدارة المهندس جمعان بن علي الزهراني ونائبه الدكتور عبدالعزيز بن سعد القحطاني ومدير قسم المسالخ بالإدارة الدكتور أحمد بن محمد الغامدي ومدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد بن عبدالله الحتيرشي.تضمنت الورشة مقدمة عن دور الأسواق والمسالخ باعتبار أنها أحد المرافق الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في ضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة، خاصة خلال موسم الحج، حيث يزداد الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير، ونظراً لتوافد ملايين الحجاج إلى المشاعر المقدسة يصبح الإشراف الفعال على الأسواق والمسالخ ضرورة قصوى لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات الذبح وتجهيز اللحوم.كما شملت الورشة إيضاح دور «المسالخ» والمهام المسندة إليها مثل، التأكد من الالتزام بالاشتراطات الشرعية والصحية، والإشراف على عمليات الذبح والمعالجة وإدارة الجودة والسلامة والتعامل مع التحديات اللوجستية، ورصد المخالفات وتعبئة تقارير المتابعة والتوعية والتوجيه ومتابعة حفظ اللحوم ووسائل النقل والسلامة الشخصية للمراقبين.وكذلك إيضاح دور «الأسواق» والمهام المسندة إليها مثل، الرقابة والامتثال على أسواق المواشي والرقابة والامتثال على أسواق الأسماك والرقابة والامتثال على اسواق الخضار والفواكه والمسؤوليات المشتركة للمراقبين في جميع الأسواق، بالإظافة إلى التاكيد على أهمية استشعار عظم المهمة الموكلة للمراقبين في خدمة ضيوف الرحمن والأجر العظيم في التسهيل وسرعة تقديم الخدمات خلال موسم الحج.وبلغ عدد الحضور المشاركين في هذه الورشة ما يزيد عن 257 من المكلفين والمكلفات لإعدادهم وتأهيلهم لتولي مهام الإشراف على الأسواق والمسالخ بكفاءة واحترافية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الرقابة المثلى، مع التركيز على الرقابة الصحية وتحرير المخالفات وإعداد التقارير الدورية والتواصل مع الجمهور بهدف ضمان سلامة المنتجات وتعزيز ثقة المستهلكين وتحقيق بيئة صحية وآمنة، كما تهدف هذه الورشة إلى تعزيز وعيهم بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والشرعية، لضمان تلبية احتياجات الحجاج وضمان سلامة المنتجات الغذائية.