شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: انخفاض ملموس في درحات الحرارة ابتداء من الأحد ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه ابتداء من الأحد القادم ستشهد المملكة انخفاض ملموس في الحرارة والعاصمة ستسجل درجتين مئوية.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: “ابتداء من السبت القادم سيكون هناك نشاط ملحوظ للرياح السطحية علي منطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف وتستمر هذه الرياح تباعا لتؤثر علي باقي أيام الأسبوع”.

وأضاف: “يصحب ذلك انخفاض ملموس لدرجات الحرارة ابتداء من الأحد القادم قد تكون ذروتها يوم الثلاثاء والأربعاء وستنخفض درجات الحرارة إلي ما دون الصفر”.

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