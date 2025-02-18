شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مقيمًا ومواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع فرسان في منطقة جازان، مقيمًا من الجنسية اليمنية ومواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد البحري بمنطقة محظورة، وبحوزتهم أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.