شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تمنع تصوير الصلوات وجمع التبرعات لمشاريع التفطير بالمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعليمات مشددة لتنظيم عمل المساجد خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمصلين وتعزيز الأجواء الروحانية التي تميز هذا الشهر الفضيل.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الأئمة والمؤذنين بمواعيد الأذان والإقامة وفق تقويم أم القرى، مشددة على أهمية الانتظام في أداء المهام الدينية وعدم التغيب خلال الشهر المبارك، كما حددت الوزارة مدة 15 دقيقة بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء والفجر، حرصًا على راحة المصلين.

ووجّهت الوزارة بضرورة الالتزام بالسنة النبوية في دعاء القنوت أثناء صلاة التراويح، مع تجنّب الإطالة أو التكلف، كما شددت على ضرورة انتهاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان في وقت مناسب، بحيث لا يشق ذلك على المصلين.

ووضعت الوزارة ضوابط واضحة بشأن استخدام الكاميرات داخل المساجد، مؤكدة أنه يمنع تصوير الإمام أو المصلين أثناء الصلاة، وعدم نقل الصلوات عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

وضمن جهودها للحفاظ على قدسية المساجد، شددت الوزارة على منع التسول داخل المساجد أو في محيطها، محذّرة من اتخاذ إجراءات نظامية ضد المخالفين، كما دعت المصلين للإبلاغ عن أي حالات تسول عبر القنوات الرسمية.

أكدت الوزارة ضرورة تنظيم موائد إفطار الصائمين داخل المساجد وفق ضوابط محددة، تشمل تنظيف المواقع فور الانتهاء من الإفطار، ومنع إقامة أي غرف أو خيام مؤقتة داخل المساجد أو في محيطها.

وحثّت الأئمة والخطباء على تكثيف جهود التوعية الدينية خلال شهر رمضان، من خلال تقديم الدروس والمحاضرات التي تبين فضائل الشهر الكريم وأحكامه، وتعزيز الوعي الديني لدى المصلين.

وأعلنت عن تكثيف جولاتها الميدانية لمراقبة تطبيق هذه التعليمات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان الالتزام بالتوجيهات وتحقيق الأهداف المرجوة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد (1933) أو التوجه إلى فروع الوزارة للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بأداء المساجد أو رصد أي مخالفات.