شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الترفيه: بلوغ عدد زوار النسخة الخامسة من موسم الرياض 20 مليون زائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن بلوغ عدد زوار النسخة الخامسة من موسم الرياض20 مليون زائر.

يأتي هذا العدد من الزوار لأول مرة في تاريخ موسم الرياض منذ انطلاقته في عام2019، مما يعكس الإقبال غير المسبوق على فعاليات الموسم التنوع الفريد الذي يقدمه.

ويعود هذا الإقبال لما يحظى به موسم الرياض من سمعة مميزة تجعل مناطقه محطة أساسية لزوار الرياض من داخل المملكة وخارجها.

ويقدم خلال الموسم تجارب ترفيهية استثنائية تشمل العروض الفنية والموسيقية، وأحدث الألعاب العالمية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي التي تقدم أرقى المأكولات من مختلف الثقافات.