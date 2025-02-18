القبض على 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالقصيم

شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضبط (3) وافدين لممارستهم الدعارة ضبطت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (3) وافدين (رجل وامرأتان) لممارستهم الدعارة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراء النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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