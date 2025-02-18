السعودية | الجامعة العربية تُرحب باستضافة المملكة لمحادثات روسية أمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باستضافة المملكة العربية السعودية لمحادثات روسية أمريكية في الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم، والبحث عن تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، بما لها من ارتدادات سلبية كثيرة على الاستقرار والازدهار في العالم.

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