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السعودية | الجامعة العربية تُرحب باستضافة المملكة لمحادثات روسية أمريكية

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  • السعودية | الجامعة العربية تُرحب باستضافة المملكة لمحادثات روسية أمريكية 1/2
  • السعودية | الجامعة العربية تُرحب باستضافة المملكة لمحادثات روسية أمريكية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باستضافة المملكة العربية لمحادثات روسية أمريكية في الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم، والبحث عن تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، بما لها من ارتدادات سلبية كثيرة على الاستقرار والازدهار في العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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